Dolar bugün neden sıçradı, şimdi ne olacak?

Bugün dolarda 14,75 TL, euroda 16,65 TL’lik rekorlar görüldü. Ekonomistler Murat Kubilay ve Tuğberk Çitilci, kurda bugün yaşanan sıçramanın nedenlerini ve bundan sonra olabilecekleri sozcu.com.tr’ye anlattı.

Sozcu.com.tr

Merkez Bankası’nın (TCMB) 16 Aralık’ta açıklayacağı kritik faiz kararı öncesinde Türk lirasında bir kez daha ‘kara pazartesi’ yaşanıyor.

Dolar/TL’de 14,75, euro/TL’de ise 16,65’lik yeni rekorlar görüldü.

Ekonomistler Murat Kubilay ve Tuğberk Çitilci, döviz kurlarındaki son gelişmeleri sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

HERKES DÖVİZ TALEP EDİYOR AMA SATAN YOK

“Şu anda yaşananlar dolar rallisine en geç katılan ve en az birikim gücü olan vatandaşın dahi döviz talebinde bulunması; buna karşılık dövizi olanın makul nedenlerle satmama kararı sonucu” diyen Kubilay, “Bunun nedeni ekonomi yönetiminin enflasyon ve kura dair tüm beklentileri bozması” yorumunda bulundu.

Kubilay, yangını kontrol altına almak için ne yapılması gerektiğine dair ise “Yeni model dedikleri şeyi deneyebilmeleri için dahi artık geri adım atmak zorundalar. Faiz artırımı istenmiyorsa, sermaye kontrolünün yan etkilerinden korkuluyorsa ve kur zaten gitti deniyorsa bile bu perşembe faiz indirimlerinin sona erdiğini ilan etmeliler” dedi.

‘TCMB SATIŞI DIŞINDA KAYNAK YOK’

TCMB’nin döviz satışları ve cari dengedeki gelişmelere de değinen Kubilay “Piyasaya TCMB dışında döviz satışıyla kaynak sağlanmadığı ortamda, bir miktar cari fazla ile kur istikrarı sağlamak mümkün değil. Bugüne kadar sayısız taahhüdü hatalı çıkmış ekonomi yönetimine güvenmek çok zor” ifadelerini kullandı.

“Bu hafta TCMB bir karar vermek zorunda. Ya tamam ya devam. Aksi halde iş dolarizasyondan öte yastık altına kaçışa dönebilir. Denemek istedikleri modeli 1 ay daha deneyemeden terk ederler, fakat bu esnada hepimizi yakmış olurlar” diyen Kubilay, şöyle devam etti:

‘KENDİ KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN KEHANETE DESTEK’

“Bugünkü yönetimden makul bir karar beklemek saflık mıdır yoksa hataların anlamışlar mıdır ayrı bir soru. Fakat bu politikayla, sadece rezerv satarak, faizi indirmeye devam ederim diyerek tek yaptıkları kendi kendini gerçekleştiren kehanete destek olmak. Şu anda piyasa profesyonellerini geçtim sıradan vatandaşın dolar kuruna dair konuştuğu haber ve dedikodular çok kötü.

Normal koşullarda bunların hiçbirinin temeli de yok. Fakat bu zihniyette ısrar ettikçe TCMB olmayacak şeyleri mümkün kılacak. Daha önce de söylemiştim, büyük miktarda döviz varlığınız yoksa bunun sonucu net fakirleşmedir, bir miktar dolar kazancı ile kendinizi koruyamazsınız.”

“Bakalım ne zamana kadar direnebilecekler. Fakat şu ortamda, döviz satım müdahalesi olsa bile perşembe günü çok ileride. Umarım bunları dikkate alan birileri vardır hâlâ TCMB’de. Yoksa eğer, hikâyenin gerisini artık küçük veya büyük yatırımcı herkes az çok öngörebiliyor.”

‘FAİZ İNDİRİMLERİNİN DEVAMINI BEKLİYORUM’

GCM Yatırım Araştırma Müdürü Dr. Tuğberk Çitilci, TL’de bu hafta hem yurt dışı hem de yurt içi kaynaklı baskı olduğuna dikkat çekerek “Yurt dışı kaynaklı olarak ABD Merkez Bankası (Fed) tarafında daha şahin bir ton bekleniyor. Zaten enflasyonda geçiciden kalıcıya geldiler. Dolayısıyla Fed’in varlık alımlarını azaltma hızını artırma potansiyeli daha fazla. 2022’ye sıfır faiz politikasından çıkışa ilişkin belki bir mesaj verebilir” dedi.

“Bizim iç tarafta her ne kadar 100 baz puanlık faiz indirimi beklense bile 200’ün üzerindeki tahminler fazla, ki ben de 200 baz puan indirim bekliyorum. İngiliz banka Barclays de aynı şekilde aralıkta 200 baz puan, ocakta 100 baz puan indirim bekliyor. Ben de ocak ve şubatta da faiz indirimlerinin devam etmesini bekliyorum” diyen Çitilci, şöyle devam etti:

“Buna bağlı olarak da kur o savunulan 13,85-14,00 üst bandını geçti. Şu an yeni üst bandımız 14,85-15,00’e kadar Merkez Bankası’nın ve Fed’in kararını bekleyeceğiz.”

TCMB faiz indirmezse dolarda 1-1,25 TL’lik düşüş olabileceğini belirten Çitilci, “Ama daha sonra tekrar alım fırsatı yaratacağından ve enflasyonun da 2022’in ilk yarısında yüzde 30’luk potansiyel barındırmasından dolayı kendini besleyen döngü halinde kurdaki değer kayıplarını izliyor olacağız” ifadelerini kullandı.

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