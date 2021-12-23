Dolar düştü ama Türkiye’nin borç riski hâlâ yüksek

Kur korumalı mevduat planı ile Türk lirasının değeri tarihi düşük seviyesinden yükseldi. Ancak Türkiye’nin risk primi hâlâ çok yüksek.

Sozcu.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kur korumalı mevduat planını açıklamasının ardından iki gün boyunca düşüş gösterdi. Ancak uzmanlar ekonomideki risklerin sürdüğü görüşünde.

Bloomberg’te konu ile ilgili yer alan haberde, “Yatırımcılara para birimini dalgalanmalardan koruma sözü veren önlemler, ülkenin mali durumu konusunda endişeleri artırıyor” ifadelerine yer verildi. Haberde ayrıca, “Enflasyonun hızlanmasıyla birlikte, yatırımcıların merkez bankasına olan güveni paramparça oldu” denildi.

IRAK’TAN YÜKSEK

Haberde Türk lirasındaki düşüşe rağmen Türkiye’nin borç riskinin bir ölçüsü olan beş yıllık kredi risk priminin (CDS), son 16 ayın en yüksek seviyesine yakın olduğu da aktarıldı. Türkiye’nin CDS’leri 600 seviyesinin üzerinde bulunuyor.

Yatırımcılar, Türkiye’nin temerrüde düşmesine karşı kendilerini sigortalamak için hem Moody’s hem de S&P tarafından daha düşük puan alan Irak’tan daha fazla para ödüyorlar.

‘SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL’

Berlin merkezli Capitulum Asset Management GmbH’nin baş yatırım sorumlusu Lutz Roehmeyer, “Kısacası plan sürdürülemez” dedi.

Roehmeyer, “Türk tasarruf sahiplerinin sermaye kaçışının sadece bir kısmını durduruyor. Hâlâ plana güvenmeyen ve yine de lira yerine ABD dolarını tutmayı tercih eden insanlar olabilir” diye konuştu.

‘LİRA ORTA VADEDE DEĞER KAYBEDER’

Vontobel Asset Management’ta para yöneticisi olan Carlos De Sousa, Erdoğan’ın planı, tüketici fiyatlarındaki artışı tetikleyebileceğini belirtti.

De Sousa, “Bu politika, enflasyona geçişi hızlandıracak ve kronik olarak daha yüksek bir enflasyon dengesi ile sonuçlanacak. Bu da orta vadede daha fazla lira değer kaybı gerektirecek” dedi.

CDS NEDİR?

Kredi risk primi, bir kredinin geri ödenmeme riskinin tespit edilmesini ve bu riske karşı kredinin sigortalanmasını sağlayan bir değerleme enstrümanıdır.

Sigorta şirketleri borçların ödenememesi halinde alacaklının alacaklarını sigortalayan bir sözleşme satar ve bu sözleşmenin fiyatı da ülkenin CDS primidir.

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