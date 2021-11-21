Dolar fırladı, maliyet artışları siparişleri zora soktu

Artan döviz kuru nedeniyle ürünlerin maliyetlerinin artması ticareti sekteye uğrattı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, son dönemde maliyet artışlarını gerekçe gösteren bazı üretici firmaların imzalanmış sözleşmelere riayet etmediğini belirtti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, son dönemde maliyet artışlarını gerekçe gösteren bazı üretici firmaların imzalanmış sözleşmelere riayet etmeyerek satış yapan toptancıları ve dağıtıcıları zor durumda bıraktığını ve piyasa ekonomisinin işleyişini sekteye uğrattığını belirtti.

ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada üretici firmalara satış sözleşmelerine riayet etmeleri çağrısında bulundu.

Baran, tedarik zincirlerinin bozulması, hammadde temininde yaşanan sıkıntılar ve hammadde fiyatlarının yükselmesi nedeniyle tüm dünyada üretim maliyetlerinin yükseldiğini hatırlatarak, enerji fiyatlarındaki yükselme ile kurdaki dalgalanmaların da maliyet artışlarına sebep olduğunu belirtti.

SÖZLEŞMELERE SADIK KALINMIYOR

Maliyet artışlarının fiyatlara yansıdığını ve bunun normal olduğunu kaydeden Baran, “Pandemi süreciyle birlikte dünya tedarik zincirinde bozulma ile başlayan süreç enerji ve hammadde fiyatlarında yükselişe, bu yükseliş de üretim maliyetlerinde artışa ve nihayetinde satış fiyatlarına yansıdı. Bunda sorun yok ancak üretici ile toptancı arasındaki alım satımlarda, maliyet artışları gerekçe gösterilerek sözleşme fiyatlarına sadık kalınmamaya, sözler tutulmamaya ve verilen siparişler yerine getirilmemeye başlandı” ifadelerini kullandı.

TEDİRGİNLİK İÇİNDE TİCARET YAPILIYOR

Baran, gelinen noktada toptancıların sipariş ettiği ürünü sipariş ettiği fiyattan alıp alamayacağı konusunda tedirginlik içinde ticaret yaptığını ve önünü görmekte zorlandığını belirtti.

Tedarik zincirinin üreticiden toptancı, dağıtıcı, perakendeci ve tüketiciye ulaşmasını kapsayan sürecin tamamını kapsadığını hatırlatan Baran, “Üretici firmalardan alınan fiyatlarla iş bağlantıları gerçekleştiren ve büyük projelerle sözleşme imzalayan bayiler, iptal edilmek istenen sözleşmeler nedeniyle zor duruma düşüyor. Maddi kayıpların yanı sıra güvenilirliğini de kaybetme tehlikesi yaşıyor. Üyelerimiz, sözleşme şartlarını yerine getirememekten dolayı yasal yaptırım riskiyle de karşı karşıya kalabiliyor” ifadelerine yer verdi.

Üretici firmaları verilen taahhütleri yerine getirmeye davet eden Baran, “Ticari hayat üreticiden perakendeciye kadar bir bütün. Bu noktada üretici firmalardan beklenti, birlikte çalıştıkları satış kanallarının sesine kulak vermeleri ve onları zor durumda bırakmamaları” dedi.

Baran, tüm dünyanın yaşadığı fiyat artışı sürecinin Türkiye’deki yansımalarının birlik ve beraberlik içerisinde aşılabileceğini belirtti. (İHA)

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