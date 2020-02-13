Dolar hesaplarından 292 milyon dolar çıktı

Merkez Bankası Banka ve Para İstatistikleri’ni yayınladı. Buna göre vatandaşların hesaplarından 7 Şubat ile biten haftada 292 milyon dolar çıktı. Böylece gerçek kişilerin hesaplarındaki dolar miktarı 65 milyar 246 milyon dolara geriledi.

Öte yandan vatandaş söz konusu tarihler arasında 46 milyon dolar değerinde euroyu da hesabından çekti. Vatandaşın euro hesabında 29 milyar 646 milyar dolar değerinde euro bulunuyor.

Dolar ve eurodan çıkan vatandaş altın alımını ise artırdı. Vatandaşın bankalardaki altınının değeri 11 milyar 157 milyon dolardan 11 milyar 519 milyon dolara çıktı. Vatandaşın bankalardaki altının değeri ise 362 milyon dolar arttı.

7 şubat ile biten haftada gerçek kişilerin hesaplardaki dolar, euro, altın ve diğer hesaplardaki toplam miktar 1 milyon dolar azalarak, 108 milyar 699 milyon dolara geriledi.