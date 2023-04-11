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11 Nisan 2023
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Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 11 Nisan 2023

Alaturka Online
Alaturka Online

DolarTL kuru dün neredeyse 19,30TL’ye varan fiyatlama gördü. Dolar endeksi 102,5 seviyelerinde, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,35 seviyelerinde seyretti. Uzun süredir kontrol altında tutulmaya çalışılan kurda özellikle seçim dönemine girilmesi TL tarafında belirsizliğe yol açarken, dün güçlü dolar görünümü hakimdi.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 19.29 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.929 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 11 NİSAN 2023

Ekonomi uzmanlarının 11 Nisan 2023 Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 19.25 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 19,50 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19.00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

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