Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 12 Ocak 2022

Dolar bugün 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 13.81 TL’den işlem görüyor. Bugün gözler açıklanacak olan ABD TÜFE verisinde olacak. Aralık ayı verisinin %7’ye yükselmesi bekleniyor. Enflasyon verisi sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki ve dolar endeksindeki seyir dolar kuru için önemli olacak.

Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 13,68 – 13,88 arasında dar bir bantta hareket etti. Volatilitenin hafta başından itibaren azaldığı ve bar boylarının kısaldığını takip etmekteyiz. Fiyatlar bir süredir 13,40 – 14,00 bölgesinde hareket etmeye devam ediyor. 2022 yılının ilk işlem gününde görülen 13,94 seviyesi sene başından itibaren tepe olarak bulunuyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.81 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.381 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 12 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 12 Ocak 2022 dolar yorumları: Dolar kurunda bu sabah işlemler 13.76 seviyesinden geçiyor. Dalgalanma 13.35 ve 13.95 seviyeleri arasında sürebilir. Kurun 14 seviyesi üzerine yerleşmesi yükseliş eğiliminin devam etmesine neden olabilir. 14’ün üzerinde seyirler görülmesi durumunda TCMB’den yeni bir müdahale gelip gelmeyeceği önemli olacak. 13.95 seviyesinin altında 13.35 destek seviyesi izlenmeye devam edilecek.