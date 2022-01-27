Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 27 Ocak 2022

Dolar bugün 27 Ocak Perşembe günü 13.60 TL’den işlem görüyor. Dolar, Türk Lirası karşısında dün 0.86% değer kazancı ile tamamladı. İçerisinde bulunduğumuz haftaya 13.38 seviyelerinde başlangıç yapan dolar kuru, haftanın dördüncü işlem gününde haftaya başlangıç seviyesinin üzerinde fiyatlamalar gerçekleştiriyor.

Mevcut parite, yeni yılın ilk ayında yatay seyrini korumaktadır. Güne 13.64 TL seviyelerinde başlayan kur, yatay seyire devam etmektedir. Dün yapılan FED toplantısı sonrası Powel’in açıklamaları, yüksek enflasyon sebebi ile gerekeni yapacaklarını belirtmeleri, erken sıkılaşma ibaresi olarak algılanmakta olup, faiz artışına ise karar metninde yakında olması gerektiği konusunda ifadeler yer aldı. Geçen hafta TCMB politika faizini piyasa beklentileri bazında sabit bırakmıştı.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.60 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.360 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 27 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 27 Ocak 2022 dolar yorumları: ABD‘de ise dün Fed toplantısı sonrasında büyüme, bekleyen konut satışları ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 13,65 ve 13,75 direnç seviyesinin takip edilebilir. Olası satış baskısı durumunda ise 13,55 ve 13,45 destek seviyeleri takip edilebilir.