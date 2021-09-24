Dolar kaç TL: 1 dolar ne kadar, dolar kurunda son durum…

Merkez Bankası (TCMB) enflasyondaki yükselişe rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzun bir süredir istediği faiz indirimlerine Eylül’de 100 baz puan ile başlarken TL sert değer kaybetti, dolar yükselişe geçti. Vatandaşlar değer kaybı sonrasında “Dolar kaç TL” sorusuna ağırlık verdi. 1 dolar 8.81 lira.

Dolar kuru hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Gündemdeki tüm gelişmelerden etkilenen dolar kuru ne durumda? Dolar kaç lira oldu sorusunun cevabı ve doların haftayı kapattığı rakamlara dair veriler haberimizde…

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 8.8132 TL dolaylarında işlem görüyor.

PİYASAYA SON YORUMLAR

Piyasalar bu ay yapılacak faiz indirimini karar öncesi “politika hatası” olacağını düşünüyorlardı. Erken faiz indirimi endişeleri TCMB’nin ay başındaki yatırımcı toplantısında enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhütüne atıf yapmaması sonrası oluşmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uzun zamandır istediği faiz indirimi için ilk hazırlık yatırımcı sunumunda söylem değişikleriyle başlamıştı. Bir çok analist kredi faizlerinin yüksek seyretmesi yüzünden 2023’de zorlu bir seçimle karşı karşıya olan ve Erdoğan’ın gevşeme yanlısı adımlar için sabrının azaldığını düşünüyordu. Bluebay Asset Management’tan Timothy Ash, “TCMB tarafından alınmış tuhaf bir karar ama beklenmedik bir adım değil. Erdoğan kendi istediğini elde etti. Ancak enflasyon yükseliyor ve hala oranları indirmeye devam ediyorlar. TCMB, döviz kurunu göz önüne alırsak büyük bir risk alıyor” dedi. TCMB Başkan Şahap Kavcıoğlu’nun atanmasıyla PPK metinlerine giren enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhütünü de beklentilere paralel olarak metinden bu ay itibarıyla çıkardı. Banka fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacağını da belirtti.

TCMB enflasyonda son dönemdeki yükselişleri de “arızi” olarak yorumladı. PPK notunda, “Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Bu etkilerin arızi unsurlardan kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam etmektedir” denildi.

TL DEĞER KAYBEDİYOR, BIST 100 DÜŞÜŞTE, CDS YÜKSELİŞTE

TCMB’nin kararı sonrası dolar/TL 8.65 civarından 8.8080’e kadar yükseldi. Dolar/TL saat 1448’de 8.7565/8.7600 seviyesinde denge buldu. PPK kararı öncesi %0.4 artıda seyreden bankacılık endeksi kararın ardından %2 civarı satışla karşılaştı. Bankacılık endeksi saat 1435’te %1.8 düşüşte. Karar öncesi %0.37 artıda olan BIST-100 endeksi de aynı saatte %0.5 civarı ekside seyrediyor. CDS ise bir kaç hafta önce işlem gördüğü 370 baz puan seviyesinden bugün 404/408 seviyesine kadar yükseldi. InTouch Capital Markets döviz piyasaları analisti Piotr Matys, “TCMB’nin faiz indirimlerine en kısa sürede başlaması yönündeki (siyasi) baskı, bankanın çekirdek enflasyonun manşet enflasyondan daha önemli olduğu düşüncesini ortaya atmasına bir neden olarak gösterilebilir. Kavcıoğlu’nun bu anlamda daha üretken olması gerekiyordu ve kendisine manevra alanı yaratmak için çekirdek enflasyon görüşünü ortaya çıkardığını düşünüyoruz” dedi.