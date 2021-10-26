Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar oldu? 26 Ekim 2021

Osman Kavala ile ilgili çağrı yapan 10 büyükelçinin “istenmeyen kişi” ilan edilmesi yönündeki çağrısı ile başlayan diplomatik gerilimin azalmasıyla dolar/TL 9.85 tarihi zirvesinden 9.41 civarına kadar geriledi. 1 dolar, 26 Ekim 2021 Salı günü 9,48 liradan işlem görüyor.

Bankacılar batı ile ilişkilerin daha da kötüleşmesine neden olma riski taşıyan gerilimin azalmasının TL’ye pozitif yansıdığını belirtirken resmi tatil nedeniyle kısa sürecek haftada Merkez Bankası’nın enflasyon raporu açıklamalarını takip edecekler. TCMB’nin enflasyon raporu 28 Ekim’de gerçekleşecek. Aynı gün öğleden sonra ve takip eden gün ise resmi tatil. Dolar/TL yeni rekor olan 9.85’e kadar yükselişinin ardından dün 9.41’e kadar gerilemişti.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 9.48 TL dolaylarında işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUMU

Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri ise dün günü 459/465 baz puandan tamamladı. Merkez Bankası’nın geçen hafta yaptığı ve beklenenin oldukça üzerinde olan 200 baz puanlık faiz indiriminin ardından, kamu bankaları da dün başta ticari olmak üzere kredi faiz oranlarını da 200 baz puan civarında indirdi. TCMB’nin para politikası uygulamalarına ilişkin endişeler ve dolardaki küresel güçlü seyir TL’de değer kaybı yönünde etkileyen ana etken olmaya devam ediyor. Piyasada ayrıca kamu bankalarının faiz indirimlerinin TL’ye etkisi de takip edilmeye başlandı. Yabancı yatırımcılar oldukça düşük seviyelere çektikleri TL cinsi varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine devam ediyorlar. Bankacılar yabancı yatırımcı eksikliği göz önüne alındığında TL’nin seyrini görmek için daha çok lokallerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH) yapacakları işlemlere bakacaklarını belirtiyorlar. TCMB’nin Eylül ayının ilk günlerinde gerçekleşen yatırımcı toplantısında artık çekirdek enflasyona bakacağını ifade etmesi ve faiz indirimlerinin yakın olduğu yönündeki sinyalleri ile TL’de başlayan değer kaybı ise bugüne kadar neredeyse aralıksız devam etti. Eylül ayına 8.3 civarından başlayan dolar/TL rekor olan 9.85 seviyesine kadar yükseldi. TL, Eylül ayı başından geçen hafta Cuma gününe kadar dolar karşısında %14 değer kaybederek benzer para birimlerinden açık ara negatif ayrıştı. TL’den sonra en çok değer yitiren Brezilya realinde kayıp %8’de kaldı. Ruble ise aynı dönemde dolar karşısında %4’e yakın değer kazandı. Reuters’ın geçen hafta görüşlerine başvurduğu altı ekonomist de enflasyonun Ekim ayında büyük ihtimalle %20’yi aşacağını hesapladı. Gerçekleşen enflasyona göre reel olarak %4’e yakın negatif getiri sağlayan TL’de analistlere göre değer kaybı riski sürüyor. Birçok bankacı TCMB’nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirdi. TCMB ise faiz indirimlerine devam yönünde algılanan bir mesaj verdi, ancak bunun için yıl sonuna kadar “sınırlı” bir alanın kaldığını belirtti.