Dolar kaç TL? 14 Temmuz 2021 Döviz kurları

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Alaturka Online
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Amerika Merkez Bankası, TÜFE verilerini açıkladı. 5.4 oranın yükseliş gözlemlenirken gece saatlerinde Dolar/TL paritesinde hafif bir düşüş yaşandı. Sabah saatlerinde toparlanan döviz kurları, 0.01-0.49 oranında yükselişe geçti.

Dolar ne kadar?

Dolar, 14 Temmuz 2021 tarihinde alış 8,62 TL, satış 8,62 TL. Yükseliş oranı % 0,6.

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Euro ne kadar?

Euro, 14 Temmuz 2021 tarihinde alış 10,16 TL, satış 1017 TL. Yükseliş oranı % 0.32.

İngiliz Sterlini ne kadar?

İngiliz Sterlini, 14 Temmuz 2021 tarihinde alış 11,94 TL, satış 11,95 TL. Yükseliş oranı % 0.19.

İsviçre Frangı ne kadar?

İsviçre Frangı, 14 Temmuz 2021 tarihinde alış 9,40 TL, satış 9,41 TL. Yükseliş oranı % 0.11.

Kanada Doları ne kadar?

Kanada Doları, 14 Temmuz 2021 tarihinde alış 6,89 TL, satış 6,89 TL. Yükseliş oranı % 0.1.

Rus Rublesi ne kadar?

Rus Rublesi, 14 Temmuz 2021 tarihinde alış 0,1164 TL, satış 0,1164 TL. Yükseliş oranı % 0.49

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