Dolar kaç TL? 28 Eylül 2021 Döviz kurları

Dolar/TL, 28 Eylül 2021 tarihinde akşam saatlerinde 8.87 TL, öğle saatlerinde 8.87 TL olurken sabah saatlerinden sonra 0.5 TL yükseliş gerçekleşti. Döviz kurlarında %0.18 – %0.71 oranında artış gözlemlendi.
Merkez Bankası, faiz indirimini gerçekleştirdikten sonra döviz kurlarında yükseliş yaşandı. 28 Eylül 2021 tarihinde de sabah saatlerine oranla dolar bazında 0.5 TL artış yaşandı. 28 Eylül 2021 tarihinde döviz kurlarında son durum nasıl?
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Dolar ne kadar?
Dolar, 28 Eylül 2021 tarihinde alış 8,87 TL, satış 8,87 TL. Yükseliş oranı % 0,7.
Euro ne kadar?
Euro, 28 Eylül 2021 tarihinde alış 10,37 TL, satış 10,38 TL. Yükseliş oranı % 0.61.
İngiliz Sterlini ne kadar?
İngiliz Sterlini, 28 Eylül 2021 tarihinde alış 12,00 TL, satış 12,01 TL. Yükseliş oranı – % 0.65.
İsviçre Frangı ne kadar?
İsviçre Frangı, 28 Eylül 2021 tarihinde alış 9,56 TL, satış 9,56 TL. Yükseliş oranı % 0.5.
Kanada Doları ne kadar?
Kanada Doları, 28 Eylül 2021 tarihinde alış 6,99 TL, satış 6,99 TL. Yükseliş oranı % 0.16.
Rus Rublesi ne kadar?
Rus Rublesi, 28 Eylül 2021 tarihinde alış 0,12 TL, satış 0,12 TL. Düşüş oranı % 0.16.
Dolar yorumları 28 Eylül 2021
Uluslararası piyasada dolarda yükseliş yaşanırken, ABD tarafında tahvillerde (10 yıllık) artış gözlemlendi. Altının ons fiyatında 1.750 dolarda çekilme olması, döviz tarafında yükselişe sebep oluyor. Uzmanlara göre FED, tahvil alım miktarını düşürmesi durumunda ilerleyen günlerde pozitif hareketlilik bekleniliyor.