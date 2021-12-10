Dolar kuru bugün kaç TL? 1 dolar ne kadar? 10 Aralık 2021

Dolar bugün, 10 Aralık 2021 Cuma günü 13.83 TL’den işlem görüyor. Dolar kurunda genel olarak 13,45 TL seviyesi altına gelmeyen ve haftaya gerçekleşecek TCMB toplantısında olası faiz indirimlerinin devamını fiyatlayan kurda geri çekilmelerin sınırlı kaldı.

Dolar, yurt içi piyasalarda olumlu havaya rağmen dün yükselişin devam ettirdi ve kritik seviye olan 13,85 TL seviyesine yaklaştı. Genel olarak 13,45 TL seviyesi altına gelmeyen ve haftaya gerçekleşecek TCMB toplantısında olası faiz indirimlerinin devamını fiyatlayan kurda bugün geri çekilmelerin sınırlı kalabilir.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.83 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.383 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 10 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 10 Aralık 2021 Dolar yorumları: TCMB’nin 16 Aralık’ta gerçekleştireceği faiz kararı toplantısında faizi sabit bırakabileceği beklentileri yükselmeye devam ediyor. Hem gerçekleştirmiş olduğu müdahaleler hem de basına yansıyan haberlere göre faiz sabit bırakılabilir veya en fazla 50 baz puanlık bir indirim yapılabilir beklentileri oluşuyor.

Teknik açıdan geri çekilmelerde ilk etapta 13.30-13.40 bölgesi önemli bir destek konumuna geçmiş oldu ve daha aşağıda ise 12.80 öne çıkıyor. 13 TL ise psikolojik bir destek konumunda. Yukarıda ise 13.85 seviyesi geçilirse öncelikle 14 TL ve sonrasında 14.30 seviyeleri test edilebilir.