Dolar kuru bugün ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 24 Kasım 2021

Dolar kuru bugün, 24 Kaısm 2021 Çarşamba günü 12.44’den işlem görüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz politikalarında kararlı olduğunu yinelemesi sonrası dün 13,45’e kadar yükseldikten sonra kısmen gerileyen dolar fiyatı bu sabah yeniden 13 seviyesinin üzeri gördü.

23 Kasım tarihinde Dolar kuru karşısında TL test edilen en yüksek seviyeye

göre %15’e yakın değer kaybetti. TL kayıplarının bir bölümünü telafi ederek günlük kayıp ise %10’ya yakın oldu. TL için %10 değer kaybı serbest piyasada işlem görmeye başladığından beri yaşanan en büyük ikinci kayıp konumunda. Bir önceki ise 10 Ağustos 2018’de günlük %15 ile görülmüştü.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 12.44 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 24 KASIM 2021

Ekonomi uzmanlarının 24 Kasım 2021 Dolar yorumları: Merkez Bankası tarafından paylaşılan açıklama ile Türkiye’nin dalgalı dövize sahip kurun sahip olduğunu ve bir döviz kuru seviyesi taahhüdü bulunmadığı belirtildi. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve ekonomik temellerden tamamen kopuk, sağlıksız fiyat oluşumları görülmeye devam ediyor.

Dünyanın pek çok ülkesi faiz artışı ya da desteklerini çekme eğilimine girerken, Türkiye’de faizlerin dünyanın aksine düşürülmesiyle dolar kuru sert dalgalanmalarla birlikte yükseliyor. Doların aralıksız yükselişi 11’inci gününde. Ekonomi yönetimi artık cari fazla hedeflediğini belirtiyor. Cari fazlanın kalıcı hale gelmesiyle birlikte dövizde dengenin lehe döneceğini öngörüyor. Yabancı yatırımcının da Türkiye yatırımlarını yıllardır büyük ölçüde azaltmasıyla birlikte dolar/TL’de lokallerin daha belirleyici olduğu bir senaryo

oluştu.

Goldman Sachs ve daha bir çok kurum TCMB’nin kısa vadede faiz indirimlerine devam edevbileceğini ancak bir süre sonra TCMB’nin faiz artırmak zorunda kalacağı öngörüsünde bulunuyor. Bir çok bankacı TCMB’nin rezerv satışı ya da piyasa dışı uygulamalara gitmemesi halinde, önümüzdeki yılın ilk aylarında yüklü faiz artışlarına gitmesini bekliyorlar. Ancak bu beklentiler siyasilerin açıklamaları nedeniyle gittikçe azalıyor. Bu da daha belirgin bir TL değer kaybı getiriyor.