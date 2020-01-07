Dolar ne kadar oldu? (07.01.2020)

ABD’nin İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardından piyasalarda sular durulmuyor. Gözler bir yanda Libya’daki krize çevrilmişken piyasacılar kamu bankalarının kuru frenlemek için dolar sattığını söylüyor.

Reuters’a bilgi veren üç işlemci geçen haftanın ardından kamu bankalarının dün de TL’deki değer kaybını sınırlamak adına piyasada döviz satışı tarafında “aktif” olduğunu söyledi. Bir işlemci, “Kamular bugün de piyasada döviz arzı tarafındalar. Miktar açısından net bir şey söylemek zor ancak TL’de aşırı değer kaybına izin verilmeyeceği izlenimi de aşikar” dedi. Önceki hafta Bloomberg’de yer alan haberde doların yükselişini frenlemek için kamu bankalarının 1 milyar dolar ile 1.5 milyar dolar arası döviz satışı yaptığı iddia edilmişti.

(Detaylı veriler için ilgili kelimelere tıklayınız)

Saldırının ardından Japon yeni gibi güvenli liman para birimlerine talep artarken, riskli varlıklara talep ise azaldı. Bankacılar hacimlerin yılsonu nedeniyle azalan trendden bu hafta itibarıyla yeniden yıl ortalamalarına yükseleceğini belirtirken, jeopolitik risklerin ve buna karşı ekonomi yönetimin aldığı ve alabileceği önlemlerin ise TL’de yön belirleyeceğini söylüyorlar.

IRAK ABD’YE TERKETME ÇAĞRISI YAPTI

Irak’ta yabancı askerler karşıtı tepkiler giderek güç kazanırken, parlamento ABD ve diğer yabancı ülkelerin birliklerine ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

National Australia Bank’ten forex stratejisi şefi Ray Attrill, “İran’ın misilleme yapma potansiyeli ve Trump’ın buna karşı yapabileceği hamleden ötürü piyasalar tedirgin kalmaya devam edecek” dedi.

Rabobank Stratejisti Piotr Matys ise Cuma günü yayınladığı raporda, petrol fiyatlarındaki sert artışın Türkiye için iyi olmadığını ve dolar/TL’yi 6.00 psikolojik seviyesini tekrar denemeye doğru yönlendirdiğini söyleyerek, “Kamu bankalarının TCMB adına TL’yi savunmaya karar verip vermeyeceklerini izleyeceğiz” demişti.

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ HAVACILIK HİSSELERİNE SATIŞ GETİRDİ

Orta Doğu’da gerginleşen hava ve artan jeopolitik risklerin ardından petrol fiyatlarında kaydedilen %2’nin üzerindeki artış, Borsa İstanbul’daki havacılık hisselerine sert satış getirirken; endeksin genelini de baskıladı.

Endekste işlem hacmi olarak ilk sırada yer alan THY hisseleri ve Pegasus hisselerinde dün kayıplar gözlendi. (REUTERS-SOZCU.COM.TR)