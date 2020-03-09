Dolar ne kadar oldu? ( 09.03.2020)

Dolar/TL, ABD başta olmak üzere küresel merkez bankalarının bir kez daha faiz indirim sürecine girdiği beklentisiyle gerilediği 6.15’in altında dalgalı bir seyir izliyor.

ABD başta olmak üzere son dönemde küresel faiz indirimleri ve gevşeme yanlısı adımların devam edeceği beklentisine rağmen corona virüsün küresel ekonomik aktiviteye etkisine yönelik endişeler bugün de küresel piyasalarda kuvvetli satışlara neden oldu.

1991’DEN BU YANA EN SERT DÜŞÜŞ

Suudi Arabistan’ın başını çektiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) 14 üyesiyle, Rusya ve OPEC üyesi olmayan diğer petrol üreticileri, corona virüsün petrol talebinde azalmaya neden olması sonrası nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği konusunda anlaşamıyor.

Rusya, Suudi Arabistan’ın petrol üretimini günde 1,5 milyon varil azaltma talebine olumsuz yanıt vermişti.

Petrol fiyatları Ocak ayı başındaki 72 dolar seviyesinden geçen haftanın son işlem günü itibarıyla 50 doların altına gerilerken altına yönelim de kuvvetini koruyor. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları bu sabah 1991’den bu yana görülen en sert düşüşü yaşadı.

OPEC+’nın üretimi kısma konusunda anlaşmaya varamaması sonrası Suudi Arabistan’ın ham petrol üretimini artırma ve satış fiyatını düşürme kararı alması uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının bu sabah yüzde 25 düşmesini yol açtı.

Akaryakıt sektörü yetkililerine göre Türkiye’de de akaryakıta bir indirim bekleniyor fakat dolar kurunun seyri de indirimin miktarında önemli olacak.



Piyasalar yarın açıklanacak işsizlik rakamlarını da bekliyor. Kasım döneminde işsizlik yüzde 13.3 seviyesinde gelmişti.

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