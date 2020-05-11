Dolar ne kadar oldu? (12.05.2020)

Dolar/TL yeni güne 7 seviyesinin üstünde başlarken kamu bankalarının sermaye artışında yaşanacak artışlar dün gece gündeme damgasını vurdu. Reuters tarafından geçen hafta servis edilen bir haberde kamu bankalarının sermaye artırım planı olduğundan bahsedilmişti.

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın sermayesine toplamda 21 milyar TL enjekte edilecek. Sermaye artırımına giden bankaların daha fazla kredi vermesi bekleniyor. Yeni hamleyle birlikte Vakıfbank’ta da Varlık Fonu hissedar oldu. Varlık Fonu Ziraat Bankası’nın tamamına Halkbank’ta ise Özelleştirme İdaresi’nin hisselerine sahipti.

ECB’NİN TAHVİL MİKTARI REKOR KIRDI

Avrupa Merkez Bankası’nın varlık alım programları yolu ile gerçekleştirdiği tahvil alıkları 8 Mayıs haftasında 44 milyar euro ile rekor kırdı.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, corona virüsü pandemisine ilişkin gelişkeleri yakından izlemeye devam ettiklerini belirterek, ihtiyaç olması halinde para politikasını hiç çekinmeden daha da gevşetmeye hazır olduklarını söyledi.

Amerikan Merkez Bankası (Fed) üyeleri, corona virüsünün yayılmasını önlemek için alınan karantina önlemlerinin vurduğu ekonominin desteklenmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etseler de, faizleri negatife indirme konusuna olumlu yaklaşmıyorlar.

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