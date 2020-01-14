Dolar ne kadar oldu? (14.01.2020)

Dolar/TL güne 5,87 seviyesinden başladı, Türkiye’de sanayi ve ihaleler, ABD’de enflasyon izlenecek.

İç piyasalar ise Merkez Bankası’nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararını bekliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya’da ateşkesle ilgili görüşmeye ilişkin, “Hafter tarafı belgeyi incelemek için sabaha kadar süre istedi” dedi.

Çin’in toplam dış ticareti 2019 yılında hafif bir düşüş gösterdi, ancak ihracatı, ABD Doları cinsinden hesaplandığında, 2018 yılına göre yüzde 0,5 büyüdü. Reuters ve Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, Türkiye ve Suriye’nin istihbarat şefleri Rusya’nın başkenti Moskova’da görüştü.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, ABD-Çin faz 1 ticaret anlaşmasının Çinçe tercümesinin neredeyse tamamlandığını ve Çarşamba günü imza töreninden hemen önce kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Uluslararası bankalar, Avrupa Birliği’ne piyasalara ve tüketicilere zarar vermekten kaçınmak için finansal piyasalara erişim için sistemi daha şeffaf ve daha öngörülebilir hale getirmesi çağrısında bulundular. (FOREKS-SOZCU.COM.TR)