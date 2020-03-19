Dolar ne kadar oldu? (19.03.2020)

Corona virüsünün piyasalarda yarattığı büyük ekonomik kriz devam ediyor. Dow Jones endeksi 2017’de Başkan Trump’ın yemin töreninden bugüne kadar elde ettiği bütün kazançları geri bıraktı. S&P 500 endeksi dün günü yüzde 5.2 düşüşle tamamladı.

New York Borsası da dün corona virüse karşı yüz yüze işlemleri yasakladı ve bütün işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına karar verildi. ABD borsalarında dün otel hisselerinde büyük kayıplar görüldü.

Hilton, Marriott ve Hyatt gibi zincirler yüzde 12 düşüş gösterdi. S&P 500 19 Şubat’ta rekor kırdıktan sonra yüzde 29 düştü!

‘PİYASA KORKU İLE HAREKET EDİYOR’

Reuters’a konuşan Edward Jones’ta stratejisti Nela Richardson, “Piyasalar korku ile hareket ediyor” diyor.

JP Morgan ekonomistleri ABD ekonomisinin bu çeyrekte yüzde 4, önümüzdeki çeyrekte ise yüzde 14 daralmasını tahmin ediyor.

Borsa İstanbul ise dün günü yüzde 1.38 puanlık düşüşle 85 bin 576 puandan kapattı.

Asya işlemlerinde petrol 18 yılın en düşük seviyelerini gördü. ABD ham petrolünün varili 21.70 dolardan işlem görürken sabah saatlerinde Brent petrol son yılların en dip seviyelerinden olan 25.22 dolardan işlem görüyor.

AVRUPA 750 MİLYAR EURO SAÇACAK

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise piyasaları canlandırmak için 750 milyar euroluk bir tahvil alma programı yayımladı. Tahvil alım programı arasında İtalya ekonomisine destek olmak için İtalyan kağıtlarına ayrı bir önem verilmesi bekleniyor. ECB Başkanı Lagarde, “Euroyu savunmak için yapmayacağımız şey yok” açıklamasında bulundu.

FED’DEN YENİ ADIM

Fed, finansal kurulaşlara kredi vermek üzere Para Piyasası Yatırım Fonu Likidite Kolaylığı oluşturduğunu duyurdu. Oluşturulan bu Kolaylık, hane halkları ve diğer yatırımcıların yatırım fonlarından para çekme taleplerinin karşılanmasına yardım edecek.

Fed açıklamasına göre, bu Kolaylık çerçevesinde ABD Hazine Bakanlığı Kur İstikrar Fonu’ndan 10 milyar dolar kredi koruması alındı. Boston Fed tarafından yürütülecek Program, 12 aya kadar kredi verecek.

Program çerçevesinde Fed, ABD Hazine Kağıtları, A1/F1/P1 nota sahip varlık destekli ticari kağıtları, A/F1/P1’den düşük nota sahip olmayan teminatsız şirket kağıtlarını teminat olarak kabul edecek.

İLGİLİ HABER Erdoğan, Corona virüsü salgınına ilişkin ekonomik kararları açıkladı