Dolar ne kadar oldu? (21.01.2020)

Dolar/TL, geçen hafta TCMB faiz indirimi sonrası bir ayın en düşük seviyeleri olan 5.84’ü görmesine karşın bu seviyelerde kalıcı olamadı.

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ve Çin’in ticaret anlaşmasına varmasına karşın ikili ticarette önemli bir çok konuyu daha sonraki görüşmelere bırakması küresel piyasalarda iyimserliğin sınırlı kalmasına neden oluyor.

Merkez Bankası dün yaklaşık 55 milyar TL’nin Hazine’ye aktarılması için Olağanüstü Genel Kurulu topladı. Piyasalar ise bu yıl ‘uyum ve birlikte çalışma’ teması ile toplanacak olan Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu toplantılarını takip edecek. Davos zirvesi 21 Ocak (bugün) ila 24 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.

Toplantıya Türkiye’den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal katılacak. Öte yandan Amerikan Merkez Bankası (Fed) önümüzdeki hafta faiz toplantısını gerçekleştirecek. Piyasa Fed’in faizlere şu aşamada dokunmasını beklemiyor.

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