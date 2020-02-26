Dolar ne kadar oldu? (26.02.2020)

Corona virüs salgınının etkileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) faiz toplantısı tutanaklarının izleneceği, veri bakımından sakin geçecek yeni güne Dolar/TL 6,15 seviyesinden başladı.

TCMB, 19 Şubat tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayınlayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Enflasyonun bir süre için mevcut seviyelerde yatay seyrettikten sonra yıl sonu tahminimize doğru kademeli olarak gerileyeceğini öngörüyoruz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya ve Çin’in de aralarında bulunduğu 13 ülke vatandaşı ve firmasına İran’ın füze gelişim programına destek olduğu için yaptırım kararı alındığını açıkladı. Çin’de corona virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2715’e ulaştı.

Dolar, altın ve ABD tahvilleri küresel endişelere karşı güvenli liman alımlarıyla sert değer kazançları yaşarken gelişmekte olan para birimleri ise güçlenen dolar karşısında sert değer kayıpları gösteriyor. Dolar endeksi 100 seviyesinin hemen altındaki seyrini sürdürürken ABD tahvil getirileri ise sert düşüşler gösteriyor.



Reuters’a konuşan bankacılar corona virüsün Türkiye ekonomisine etkilerinde ise bir çok kanaldan hem negatif hem pozitif yansımaların görüldüğüne dikkat çekiyorlar. Öte yandan virüsün küresel ekonomiye etkisinin ne olacağı konusundaki belirsizlik ise Türkiye özelinde hangi etkilerin öne çıkacağının da belirsiz olmasına neden oluyor.

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REZERVDEKİ DÜŞÜŞE KARŞI TELAFİ ADIMI

Öte yandan, TCMB, 31 Aralık-20 Şubat döneminde 9,2 milyar dolar azalarak 24,7 milyar dolara gerileyen net rezervini artırmak için yeni adım attı. TCMB, ticari bankaların kendisine daha fazla döviz verip TL almasının (takas-swap) önünü açtı. Böylece banka, bir tür emanet dövizle rezervdeki düşüşü telafi etmiş olacak.

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