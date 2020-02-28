Dolar ne kadar oldu? (28.02.2020)

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin Serakib’in güneybatısında Türk askerine yönelik saldırısında 33 Mehmetçik şehit düştü, 32 askerimiz yaralandı. İdlib’den gelen haberlere doların tepkisi de sert oldu. Kur 6.25’in üzerine çıktı.

BORSADA BÜYÜK KAYIP

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 10,04 oranında ve 11 bin 86 puan düşüşle 99 bin 332 puandan başladı. Saat 10.10 itibarıyla BIST 100’de kayıp yüzde 5,3 seviyesinde.

BIST 100 endeksi en son Haziran 2013’te açılışta yüzde 10,5’lik kayıp yaşamıştı. Bugünkü kayıp, Haziran 2013 sonrası BIST 100’de açılışta kaydedilen en yüksek kayıp oldu.

Ekonomi yönetimi tarafından alınabilecek olası tedbirler de izlenirken Sermaye Piyasası Kurulu hisse senedi piyasasında açığa satışı yasakladığını açıkladı.

Piyasalarda corona virüs kaynaklı oldukça güçlü küresel satış baskısı da devam ediyor. Dolar/TL’de dün akşamki 6.17 seviyesinden bu sabahki 6.2382 seviyesine yükselişte hem ABD piyasalarının tarihinin en hızlı düzeltmesini yaşaması hem de jeopolitik endişelerin saldırı sonrası artması etkili.

Bankacılara göre küresel piyasalarda riskten kaçış, ABD tahvillerinin tarihi düşük seviyelere gelmesi ile Libya ve Suriye kaynaklı jeopolitik endişeler dolar/TL’yi yukarı yönlü baskılayan en önemli unsurlar, kamunun döviz arzı ise TL’deki değer kaybını sınırlandıran en büyük etken konumunda.

Büyük bölümü TL’deki değer kaybının devamından endişeli olan lokaller ise döviz mevduatı birikimine devam ediyor. Geçen hafta döviz birikimlerini 2 milyar dolar daha artıran lokaller birikimlerini 197.7 milyar dolarla tarihi zirveye taşıdılar

Döviz birikimine yönelmede TL getirilerin seviyelerinin sorgulanması da etkili. Kredi derecelendirme kuruluşları da sürecin bir çok açıdan negatif olduğu değerlendirmesini yapıyor.

TL’deki değer kaybı, TL cinsi bir çok yatırım aracına da yansımış durumda. Henüz işlem açılmayan piyasalarda da benzer etki bekleniyor.

Türkiye’deki lokomotif hisselerden oluşan, ABD borsalarında işlem gören Türkiye hisse fonu dün %6.25 kayıpla kapandı.

Hafta başında kayıpların %6’ya ulaştığı havacılık sektöründe dün de %8 civarı kayıp yaşandı, bankacılıkta ise dünkü kayıplar %5’e yakındı. BIST-100 endeksi ise gün günü %4’ün üzerinde kayıpla tamamladı.

Türkiye’nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren kredi iflas takası (CDS) primi ise 20 ayın en iyi seviyeleri olan 240 puandan dün itibarıyla 325’i aşmış durumda.

Tahvil getirilerinde de sert yükselişler görülürken 2 yıllık gösterge tahcilin Ocak ayı sonunda tek haneye gerileyen getirisi dün %12.17’ye yükselmiş durumda.

DÜNYA BORSALARINDA CORONA ETKİSİ

Dünya borsaları corona virüsün küresel ölçekte bir salgın haline geldiği ve dünya ekonomisinin bu nedenle resesyona gireceği kaygılarıyla yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmasıyla birlikte 2008 yılındaki finansal krizden bu yana en sert haftalık kayıpları kaydetti.

Dünya borsalarındaki kayıplara Wall Street öncelik etti. S&P 500 %4.42 ile ile Ağustos 2011’den bu yana en sert düşüşü kaydetti. Dow Jones endeksi 19 Şubat’ta gördüğü tarihi zirveden bu yana %12 değer yitirerek altı seans süren tarihinin en hızlı düzeltmesini kaydetti.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Petrol fiyatları 72 dolardan 51 doların da altına indi. Bu düşüşte dünyanın en büyük ekonomilerinin ekonomik aktivitelerinin dolayısıyla petrol talebinin azalacağı beklentisi etkili.

Para piyasaları ise artık Fed’in gelecek ay politika faiz oranını düşüreceğini fiyatlıyor.

Hazine’nin önümüzdeki üç aya ilişkin borçlanma programı da izleniyor. (REUTERS)