Dolar ne kadar oldu? (29.01.2020)

Yatırımcılar bu hafta TCMB’nin Ankara’da yapacağı yılın ilk enflasyon raporu toplantısına da odaklanmış durumda. Ardından ise kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Cuma günü piyasa kapanışı sonrası olası değerlendirmeleri izlenecek.

Dolar/TL’de geçen hafta boyuca görülen satış baskısı geçen hafta Çarşamba günü Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinde acele etmeyeceği şeklinde algılanan Davos mesajlarıyla kısmen azalmıştı. Ancak bu, kalıcı bir iyimserlik de yaratmadı.

TL’de yakından izlenen bir başka unsur ise lokallerin döviz biriktirme eğilimini devam ettirmeleri. Mevduat getirilerindeki düşüşün de etkisiyle vatandaşlar ve şirketlerin döviz ve altın birikimleri 197.1 milyar dolar ile tarihi zirvede bulunuyor. Yerliler 17 Ocak ile biten haftada birikimlerine 1 milyar dolar ekleyerek döviz birikim eğilimini, atılan caydırıcı adımlara rağmen sürdürüyorlar. (REUTERS-SOZCU.COM.TR)