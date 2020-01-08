Dolar ne kadar oldu? Trump’ın açıklamaları bekleniyor (08.01.2020)

İran’ın ABD üslerine yönelik bu sabaha karşı gerçekleştirdiği saldırı ardından küresel piyasalarda jeopolitik endişeler kısmen azalmış görünüyor. Bankacılar İran’ın adımlarının ABD’ye “büyük zarar” içermediğini belirtirken bir bankanın döviz masası işlemcisi, “İran’ın yapabileceklerine ve sonrasında gelişebileceklere ilişkin korku çok daha büyüktü. Korkulan olmadı İran karşılığını verdi ama ABD’nin uğradığı zarar çok büyük değil. Bunun bir düzeltmesini yaşıyoruz” dedi.

Bankacı, “Bu beklentileri teyit edecek ya da tam terse götürebilecek gelişme ise Trump’ın açıklamaları olacak” dedi.

Bankacılar her iki tarafın da daha fazla gerginlik ya da bir savaş istemediği yönündeki algılanan açıklamaların satış baskısı oluşmamasının ana sebebi olarak gördüklerini belirtiyorlar. Öte yandan TL’deki değer kazancında ise küresel gelişmelerin ana belirleyici olduğunu lokal bir sebep görmediklerini de söylüyorlar.

İKİ ABD ÜSSÜ VURULDU

İran, ABD’nin general Kasım Süleymani’yi öldürmesine karşılık olarak bugün erken saatlerde Irak’ta ABD önderliğindeki uluslararası güçlerin kullandığı iki üsse saldırı düzenledi.

ABD ordusunun yaptığı açıklamaya göre ABD önderliğindeki koalisyonun askeri personelinin konuşlu olduğu Irak’taki en az iki üsse İran topraklarından en az 12 adet balistik füze fırlatıldı. Saldırı TSİ 01.30 sıralarında gerçekleşti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin gerginlik ya da savaş aramadığını ancak Tahran’ın kendisini savunacağını söyledi. Zarif, “…İran kendini savunma konusunda orantılı tedbirler aldı ve (bu tedbirleri) sonuçlandırdı” dedi.

“HER ŞEY İYİ DURUMDA”

ABD Başkanı Donald Trump, ABD saati ile dün gece Twitter’da hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve bugün sabah saatlerinde açıklama yapacağını ifade etti. Saldırının düzenlendiği el-Asad hava üssünü Aralık 2018’de ziyaret etmiş olan Trump, “Her şey iyi durumda!” dedi.

Her iki taraftan gelen Twitter açıklamaları, gerginliğin daha fazla tırmanması ihtimalini aşağı çekerek küresel piyasasının sakinleşmesine de yardımcı oldu.

İran’ın aksi açıklamalarına rağmen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığına yönelik haberler haberlerinin ardından iyimserliği daha da artırdı. İran ise saldırıda “80 ABD’li terörist”in öldürüldüğünü açıkladı.

PPK TAKİP EDİLİYOR

Piyasada İran-ABD gerginliği haricinde takip edilen konular arasında kamu bankalarının döviz piyasasında arz tarafında TL’ye son dönemde desteğinin artması, petrol fiyatları, TCMB’nin önümüzdeki haftaki PPK toplantısı yer alıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugünkü Türkiye ziyareti de takip edilen konular arasında.

TCMB’nin 12 puana ulaşan faiz indirimleri ardından azalan reel getiri ve TCMB’nin önümüzdeki dönemdeki faiz adımları da TL’de takip edilen bir unsur olmaya devam ediyor.

Bankacılar haftanın kalanındaki en önemli küresel veri gündeminin ise ABD istihdam verileri olacağını belirttiler. Önümüzdeki hafta ise TCMB’nin faiz kararı yakından izlenecek.

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Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi dün spot kapanışta %12.32, bugün %12.16 oldu. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik getirisi Mayıs ayında %21 seviyesindeydi. Gösterge 2 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi ise bugün %11.82 oldu.

Bankacılar Hazine’den bu hafta eurobond ihracı beklediklerini ancak azalan küresel risk iştahı nedeniyle bunun takip eden haftalara kalabileceğini öngörüyorlar. Hazine genel olarak ilk eurobond ihracını yılın ilk günlerinde gerçekleştiriyor.

Öte yandan Hazine bu aylarda yoğunlaşan itfa programını dün gerçekleştirdiği yaklaşık 10 milyar TL’lik satışla bir miktar rahatlattı. Hazine dün değişim ihalelerinde yakşalık 10 milyar TL net satış gerçekleştirdi. Geri alınan tahviller 2020’nin ilk çeyreği yerine ihraç edilen tahvil ise 2027 vadeli oldu. (REUTERS)