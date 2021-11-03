Dolar sert yükseldi, borsa aniden düşüşe geçti

Güne 9,59’dan başlayan dolar/TL bugün öğlen saatlerinde aniden 9,77’ye kadar yükseldi. Borsa İstanbul’da da öğlen saatlerinde ani bir düşüş görüldü.

Sozcu.com.tr

Piyasalarda bugün hareketli saatler yaşanıyor. Güne 9,59 seviyesinden başlayan dolar/TL kuru, öğlen saatlerinde 9,77’yi gördü. Kur daha sonra tekrar 9,70’in altına çekildi.

Borsa İstanbul’da da öğlen saatlerinde ani düşüş oldu ve güne artıda başlayan BİST 100 endeksi öğlen saatlerinde dünkü kapanışa göre yüzde 1,5’lik eksi seviyeye geçti.

Saat 11.00-12.00 aralığında 1540 puan seviyelerini gören BİST 100, öğle saatlerinde bir anda yüzde 3’e yaklaşan sert düşüşle 1494 seviyesine düştü ve daha sonra bir miktar yükseldi.

Uzmanlar, TÜİK’in açıkladığı ekim enflasyonunun beklentilerin biraz altında kalması nedeniyle Merkez Bankası’nın (TCMB) 18 Kasım’da faiz indirimi konusunda daha rahat davranabileceği endişesinin kurda bir miktar yükselişe neden olduğunu ancak sert yükselişe neden olacak somut bir ekonomik ya da finansal gösterge olmadığını dile getiriyor.

Piyasaların bugün takip ettiği diğer gelişme, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) saat 21.00’da açıklayacağı kararlar olacak. Fed’in aylık 120 milyar dolar seviyesinde olan varlık alımlarını azaltmaya başlaması beklenirken, faiz artışı konusunda gelecek sinyaller de takip edilecek.

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