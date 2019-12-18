Dolar son iki ayın en yüksek seviyesinde: Güne 5.89’un hemen altında başladı

Yazar Alaturka Online

Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi Alaturka Online yıllardır Amerika'da en çok okunan ve takip edilen tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi.

First Turkish American Newspaper -

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Alaturka - Amerika'daki Aileniz.

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