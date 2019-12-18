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Dolar son iki ayın en yüksek seviyesinde: Güne 5.89’un hemen altında başladı

Merkez Bankası’nın faiz indirimleri sonrası TL’nin reel faizinin azalması ve ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle TL benzer para birimlerinden negatif ayrışırken, 5.8890’a yükselen dolar/TL iki ayın en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Geçen Cuma günü 5.8120 seviyesinden kapanan dolar/TL, haftaya 5.82’nin hemen üzerinde başlamıştı. Dolar/TL bu sabah ise 5.89 seviyesinin hemen altında başladı.

Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin yaptırım kararı alması halinde Türkiye’deki ABD üslerinin kapatılabileceğini açıklamasının ardından piyasalar ABD ile ilişkilerin seyrini yakından izliyor.

Erdoğan, yaptığı açıklamalarda, ABD Kongresi’nde Türkiye aleyhine yaptırım gibi kararlar alınması halinde Ankara’nın mütekabiliyet esasında cevap vereceğini, ancak gerekmesi halinde Türkiye’deki ABD üslerinin de kapatılabileceğini söylemişti.

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Yazar Alaturka Online

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