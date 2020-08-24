Dolar/TL, 7,35 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) – Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,3532'den işlem görüyor.



Cuma günü, en düşük 7,2071 en yüksek 7,3489 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazancıyla 7,3330'dan tamamladı.



Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 7,3532'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 8,6804'ten, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 9,6373'ten satılıyor.



Dolar endeksi, cuma günü 93,5'i görmesinin ardından düşüşe geçerek, 93,1 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1802 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.