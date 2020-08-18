Dolar/TL, 7,39 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) – Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,3930'dan işlem görüyor.

Dün en düşük 7,3623, en yüksek 7,3987 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazancıyla 7,3831'den tamamladı.



Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 7,3930'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 8,7940'tan, sterlin/TL de yüzde 0,6 değer kazancıyla 9,7310'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 92,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1890 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilim ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yönelik haber akışı ile başta Doğu Akdeniz olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini söyledi.