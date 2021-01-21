Dolar/TL, 7,41seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) – Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,41 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,3875, en yüksek 7,4866 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 7,4185'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 7,4080'den işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 8,9890'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 10,1570'ten satılıyor.

Dolar endeksi 90,0-90,5 dar bandında sakin bir seyir izlerken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,2150 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları takip edileceğini belirtti.

Veri gündeminin yoğun olduğu bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, inşaat izinleri ve konut başlangıçları ile Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin izleneceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılamaya ilişkin gelişmelerin de piyasaların gündeminde olduğunu dile getirdi.