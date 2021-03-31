Dolar/TL, 8,36 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) – Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,36 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 8,4543'e kadar yükselmesi sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarıyla düşüşe geçen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 8,3362'den tamamladı.

Kavcıoğlu, TCMB 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, temel amaçları doğrultusunda ellerindeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini belirterek, "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 8,3610'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 9,8180'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 11,4935'ten satılıyor.

Dolar endeksi 93,4 ile son 5 ayın en yüksek seviyesini görürken, avro/dolar paritesi 1,1704 ile yaklaşık 5 ayın en düşük seviyesine inmesinin ardından bugün 1,1710 seviyesinde işlem görüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişin TL varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu belirten analistler, bugünün veri takviminde; yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret istatistikleri, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin öne çıktığını bildirdi.