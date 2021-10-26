Dolar/TL büyükelçi krizindeki yumuşamayla geri çekildi

Faiz indirimleri ve büyükelçi kriziyle dün 9,85’i gören dolar/TL, tansiyonun düşmesiyle bugün 9,42’ye kadar geriledi. Dün 11,47’yi gören euro/TL de bugün 10,94’e kadar çekildi.

Merkez Bankası’nın (TCMB) sert faiz indirimi ve büyükelçi kriziyle dün 9,85 ile rekor kıran dolar/TL’de bugün geri çekilme yaşanıyor.

Güne 9,60 seviyesinden başlayan dolar/TL, daha sonra 9,42’ye kadar geri çekildi.

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, “10 büyükelçi krizinin aşılmasıyla birlikte düşen diplomatik gerilim piyasalarda da etkisini gösterdi. TL kayıplarını telafi ederken hisse senetleri yükseliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararıyla geçen hafta cuma günü kur 9,60’ı aşmıştı.

Dün 11,47’yi gören euro/TL kurunda da bugün 10,94 seviyesi görüldü.

Dün 567 TL’yi gören gram altında da bugün 546 TL seviyesi görüldü.

NE OLMUŞTU?

18 Ekim’de Osman Kavala’nın tutukluluğunun dördüncü yılı nedeniyle ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda’nın imzaladığı ortak bir açıklama yayımlandı. Açıklama, ABD, Almanya ve Kanada başta olmak üzere bazı ülkelerin Ankara’daki büyükelçiliklerinin sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.

Açıklamada, “Bugün, Osman Kavala’nın tutukluluğunun başlamasının 4. yıl dönümü. Daha önce verilen beraat kararının ardından farklı davaların birleştirilmesi ve yeni davaların açılması yoluyla davasında süregelen gecikmeler, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve Türk yargı sisteminin şeffaflığına gölge düşürüyor. Kanada, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri büyükelçilikleri olarak birlikte, Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri ve iç hukukuyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz” ifadeler, yer almıştı.

Açıklamanın ardından, 10 ülkenin Ankara büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Salı günü büyükelçiler dışişleri bakanlığına gittikten sonra Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “büyükelçilerin uyarıldığı” belirtilmişti.

21 Ekim’de 10 ülkenin Ankara Büyükelçilerinin Osman Kavala’nın serbest bırakılması yönündeki açıklamaları sorulduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz” demişti.

Erdoğan daha sonra 23 Ekim’de ikinci açıklamasında, “Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim, ne yapması gerektiğini söyledim. ‘Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz’ dedim” demiş ve gerilim tırmanmıştı.

Bu gelişmeler üzerine dolar/TL kuru, dün 9,85 ile tarihi zirveyi gördü.

Daha sonra ABD ve diğer bazı ülkelerin Ankara büyükelçilikleri, diplomatların bulunduğu ülkelerin kanun ve nizamlarına riayet etmesini öngören Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet edildiğini açıkladı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, “ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder.” ifadesini kullanıldı.

Bu gelişme Ankara tarafından “geri adım” olarak değerlendirildi ve tansiyon düştü. Batı basını ise gerilimin Ankara’nın geri adımıyla düştüğünü vurguladı.

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