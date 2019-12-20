Dolar/TL ne kadar oldu? (20.12.2019)

Kısa süreli ani yükseliş dikkate alınmazsa 30 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar/TL’deki artışta bireysel yatırımcıların alımlarının yanı sıra yılsonu kaynaklı kurumsal döviz talebi de etkili oluyor.

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TL son günlerde gelişmekte olan ülke para birimlerinin aksi yönde hareket ederek değer yitirken, dolar/TL’de oynaklık da arttı. Oynaklıktaki artışın ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bazı döviz-TL türev işlemlerdeki limitleri kıstığını açıkladı.

BDDK’nın açıkladığı karara göre bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadesine yedi gün veya daha kısa süre kalan, vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %10’unu geçemeyecek.

Analistler BDDK’nın adımının kurda son dönemde yaşanan oynaklığın azaltılması adına yapıldığını belirtiyor.

İş Yatırım Kısa Vadeli Stratejiler bölümünden Halil Barışkan, BDDK ve TCMB’nin adımının Londra’daki swap piyasasını yurtiçine kaydırmayı amaçladığını söyleyerek, “Kurdan ziyade Londra swap faizlerinde etkisini gördük, faizlerin %10-11’lerden %4.5’lere gerilemesine neden oldu” dedi. (REUTERS)