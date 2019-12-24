Dolar/TL ne kadar oldu? (24.12.2019)

Bu hafta yılbaşı tatili kapsamında ABD ve Avrupa piyasalarının iki gün kapalı olacak olması ve yıl sonu nedeniyle işlem hacimleri azalırken, ABD ile diplomatik ilişkilerin seyri izleniyor.

(Detaylı veriler için ilgili kelimelere tıklayabilirsiniz)

ABD-Çin ticaret savaşı nedeniyle küresel riskten kaçış eğilimi sonucu 26 Ağustos’ta illikit piyasada yaşanan sert yükseliş dikkat alınmazsa dolar/TL dün 5.9475 ile 30 Mayıs’tan bu yana en yüksek gün içi seviyelere geldi. Analistler TCMB’nin son dört toplantıda 12 puana ulaşan faiz indirimlerinin ardından reel faizin azalmasıyla TL mevduatın cazibesinin azalması ve bireylerin dolar talebinin yanı sıra kurumların borç ödeme kaynaklı alımlarının kurdaki yükselişte etkili olduğunu belirtiyor.

RİSKLER YAKINDAN İZLENİYOR

Öte yandan jeopolitik risk unsuru olabilecek gelişmeler de yakından izleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’de Cumhurbaşkanı Beşar Esad karşıtı muhaliflerin elindeki son büyük bölge olan İdlib’e yapılan saldırılar nedeniyle 80,000 Suriyeli’nin Türkiye’ye doğru göçe başladığını, göç yükünü Türkiye’nin tek başına kaldırmayacağını söyledi.

Erdoğan İdlib’de Rusya destekli Suriye hükümeti güçlerinin taarruzunu durdurmak için Türkiye’nin Pazartesi günü Moskova’ya heyet göndereceğini ifade ederek, “Görüşmeleri yapacaklar ve alınacak neticeye göre biz de atacağımız adımları belirleyeceğiz” dedi.

TL’nin dolar karşısında bir aylık değer kaybı %4’ü aşarken, kurda son dönemde gözlenen sert yükseliş BDDK ve TCMB’nin de adımlarını beraberinde getirdi. BDDK bazı döviz-TL türev işlemlerdeki limitleri kıstığını açıklarken, TCMB Ağustos’tan bu yana ilk kez döviz karşılığı TL swap piyasasında ihale açtı. (REUTERS)