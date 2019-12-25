Dolar/TL ne kadar oldu? (25.12.2019)

TL’nin reel getirisinde gözlenen ve gözlenecek düşüşlerin para birimini savunmasız bırakabileceği endişeleri ve ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle TL geçen hafta dolar karşısında %2’nin üzerinde değer kaybetmişti. Kur bu sabah güne 5.95 seviyesinin hemen altında başladı.

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Bu hafta yılbaşı tatili kapsamında ABD ve Avrupa piyasalarının iki gün kapalı olacak olması ve yeni yıl öncesi yeni pozisyon açma isteğinin azalmasıyla işlem hacimleri düşerken, piyasalarda ABD ile diplomatik ilişkilerin seyri ve Suriye başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler izleniyor.

TL’nin dolar karşısında bir aylık değer kaybı %4’ü aşarken, kurda son dönemde gözlenen sert yükseliş BDDK ve TCMB’nin de adımlarını beraberinde getirdi. BDDK bazı döviz-TL türev işlemlerdeki limitleri kıstığını açıklarken, TCMB Ağustos’tan bu yana ilk kez döviz karşılığı TL swap piyasasında ihale açtı.

Bankacılar ABD basınında yer alan haberlerde Trump’ın Türkiye ile Rusya’yı daha da yakınlaştıracak bir yaptırımdan kaçınmak istediği ve bunu ABD Kongresine ilettiğini belirttiler. Bankacılara göre Trump’ın bu adımı beklenmeyen yönde değil. (REUTERS)