Dolar/TL ne kadar oldu? (30.12.2019)

Yılbaşı tatilinden dolayı ABD ve Avrupa başta olmak üzere pek çok borsa kapalı. Bir diğer taraftan yeni yıl öncesi yeni pozisyon açma isteğinin de azalmasıyla işlem hacimleri oldukça gerilemiş durumda.

Piyasalarda takip edilen konular arasında ABD ile ilişkiler, Suriye başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler, AB ile ilişkiler ve sert faiz indirimleri ardından TL’nin gerileyen reel faizi yer alıyor. Son dönemde bu endişelere Libya da eklendi.

TCMB LİKİDİTE ADIMLARI

TCMB’nin likidite adımları sonrası TL’de gecelik faizler %10.50 seviyesinde oluşmaya devam ediyor. Bu seviye politika faizinin 150 baz puan altında ve TCMB’nin faiz koridorunun da alt bandına işaret ediyor. Bu hafta gerçekleşen düşüş sonrası piyasada bu sürecin kalıcı olup olmayacağı, yani bankanın politika faizi yerine faiz koridorun alt bandını önümüzdeki dönemde de kullanıp kullanmayacağı yakından takip ediliyor.

Merkez Bankası fonlamasını son dönemde repo piyasasından swap piyasasına kaydırmasının ardından, açık piyasa işlemleri ile sisteme fonlama sağlar konumdan sistemden likidite çekiyor konuma geldi. Bu değişiklik bankacıların verdiği bilgiye göre 2010’lu yılların başından beri ilk kez yaşanıyor.

GEÇİCİ FAKTÖRLER YER ALIYOR

Geçen yıl 200 milyar TL’ye yaklaşan bankacılık sisteminin fonlama ihtiyacı bugünlerde oldukça azalmış durumda. Fonlama ihtiyacının azalmasında belirleyici faktörler TCMB’nin ZK adımları, swap işlemleri, yıl sonu olması nedeniyle geçici faktörler yer alıyor.

TCMB’nin açık piyasa işlemleri ile sistemden likidite çekiyor konuma gelmesi ile birlikte gecelik faizler TCMB’nin politika faizinin alt bandı olan %10.50 seviyesinde oluşuyor. Bankacılara göre fonlama kompozisyonu ve likiditedeki değişimlerin en önemli sonucu da TL faizlerinin politika faizinin 150 baz puan altında oluşuyor olması. (REUTERS)