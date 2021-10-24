Dolar / TL’de yeni rekor

Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta içi 200 baz puan faiz indirimi kararının ardından yükselişe geçen döviz kuru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonu “10 ülkenin büyükelçisinin istenmeyen adam ilan edilmesi talimatı verdim” demesiyle yeni rekor seviyeleri gördü. Asya’da ilk kotasyonlarda dolar/TL 9.75 seviyesini aşarak rekor kırdı.

ABD Doları karşısında günden güne eriyen Türk Lirası, yeni haftaya da kayıpla başladı. Erken saatlerde Asya piyasalarından gelen yeni tarihi seviyesini gören dolar / TL 9.75’i de aştı.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI ANA NEDEN OLARAK GÖRÜLÜYOR

Ankara’da görev yapan ABD, Almanya ve Fransa da dahil 10 ülkeden büyükelçinin 18 Ekim’de Osman Kavala’nın serbest bırakılması için yaptığı çağrı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar döviz kuru yükselmesinin ana nedeni olarak görülüyor.

Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi günü Eskişehir’de yaptığı açıklamada “Yatıyorlar, kalkıyorlar, Kavala, Kavala… Kavala dediğin, Soros’un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı’na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz ya? Burası Türkiye, Türkiye. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Burası anlı şanlı Türkiye. Burada kalkıp da Dışişleri Bakanlığı’na gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz.” dedi.

Erdoğan, bu büyükelçilerin “istenmeyen kişi” ilan edilmeleri için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na talimat verdiğini açıkladı:

“Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. ‘Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz’ dedim. Bunlar Türkiye’yi tanıyacaklar. Türkiye’yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler.”

FAİZ KARARI SONRASI REKOR GELMİŞTİ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu geçtiğimiz perşembe günü politika faizini 200 bas puan indirmesi ile Türk Lirasındaki değer kaybı hızlanmış dolar 9.50 seviyesini aşarak rekor kırmıştı.

9.75 SEVİYESİNİ AŞTI

Cuma günü ise 9.66 seviyesini gören dolar / TL yeni haftaya da ilk işlemlerde rekor kırarak başladı. Asya piyasalarının açılması ile dolar kuru 9.75 seviyesini aştı.