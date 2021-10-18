Dolar yeni haftaya rekorla başladı

Dolar/TL haftanın ilk gününe 9,29’luk yeni zirveyle başladı. Bu hafta piyasaların gözü Merkez Bankası’nın alacağı yeni faiz kararında olacak.

Sozcu.com.tr

Enflasyon artarken Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirmesiyle yükselişe geçen dolar/TL, yeni haftaya rekor tazeleyerek başladı.

Cuma gecesi 9,27’lik rekor görülen kurda bu sabah 9,29’luk zirve görüldü.

PİYASALARIN GÖZÜ MERKEZ’İN FAİZ KARARINDA

TCMB, 21 Ekim Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, göreve geldiği mart ayı sonundan ağustos sonuna kadar geçen sürede “beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz” sözü vermiş ancak ağustosta enflasyonun politika faizini geçmesine rağmen 23 Eylül toplantısında faiz indirimine gitmişti.

Cumhurbaşkanı’nın talebine paralel olarak gelen bu hamle sonrasında TL’de değer kaybı artmış, küresel enflasyondaki artışa ve Türkiye’de de yükselen enflasyona rağmen faiz indirimlerinin devam edeceği sinyalleri döviz kurlarında rekorları beraberinde getirmişti.

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