Dolar yine 13 liranın üzerine çıktı! Dervişoğlu şok ‘sızıntıyı’ ifşa etti! “Kimler ne para kazandı?”

Dolar TL bugün yine 13 TL’nin üzerine çıktı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da TBMM’de düzenlediği basın toplantısında bu konuyu değerlendirdi. 20 Aralık öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kardeşinin açıklamalarını hatırlatarak “Kim bilir kimler ne paralar kazandı” diye konuştu.
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