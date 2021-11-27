Dolar zıpladı, yeni zamlar geldi! Yurttaşlar ne düşünüyor?





Yurttaş TV sokak röportajları serisinde bu sefer de İstanbul 'daki yurttaşlara artan döviz kurları hakkında ne düşündüklerini, hayatlarını ne ölçüde etkilediğini sorduk. Bu röportaj için belirlenen anahtar kelimeler şöyle: Döviz artışı, dolar, dolar artar mı, sokak röportajı ekonomi, ekonomiden memnun musunuz? sokak röportajı ekonomi dolar. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajı #dolar #ekonomi #röportajizle #sokakröportajları #haberler #döviz