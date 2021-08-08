“Doları 15 kuruş oynattı, kim kazandı?”

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, “Ne zaman, Cumhurbaşkanı faiz enflasyon ilişkisine dair bir açıklama yaptıysa, her seferinde TL değer kaybetti. O zaman şu soruyu sormakla yükümlüyüz: Bu bir cümlelik açıklama ile 15 kuruş oynadığı zaman kim kazanç sağladı?” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, perşembe akşamı katıldığı canlı yayındaki “Faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz” ve “Yüksek faiz, yüksek enflasyonu getiriyor” açıklamaları ile bir kez daha dolar kurunu zıplattı. Erdoğan’ın talimatı ile faizlerin indirileceğine dair endişeler artınca dolar kuru cuma günü 8.63 lirayı gördü.

TOPLUMSAL BUNALIM

CHP Ekonomi Masası TV’de ekonomist Evren Devrim Zelyut’un sorularını yanıtlayan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, artan enflasyon ve kurların nereye gideceğine ilişkin önemli öngörülerde bulundu. “Saray rejimi devam ettiği sürece, şahsım düzeni devam ettiği sürece, bu iktidar iktidarda kaldığı sürece bu kriz hali ve hayat pahalılığı devam edecek” diyerek sözlerine başlayan Böke, risklerin toplumda arttığını, durumun krizden buhrana, buhranın ise toplumsal bir bunalıma dönüştüğünü vurguladı.

BİLEREK Mİ YAPILIYOR?

“Döviz kurunu Erdoğan’ın bir cümlesi 15 kuruş oynattı” diyen Böke, aynı zamanda kur artışından kimlerin kazançlı çıktığına da değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Ne zaman Cumhurbaşkanı faiz enflasyon ilişkisine dair bir açıklama yaptıysa, her seferinde TL değer kaybetti. O zaman şu soruyu sormakla yükümlüyüz: Her seferinde bu açıklamadan sonra TL’nin değer kaybedeceğini bilerek bu açıklama yapılıyorsa, TL değer kaybettiğinde, dolar/TL yükseldiğinde kim kazanıyorsa onlara sinyal vermiş demektir. Kim kazandı? Bu bir cümlelik açıklama ile 15 kuruş oynadığı zaman kim kazanç sağladıysa sinyali onlara göndermiş demektir.”

Üreticilerin maliyet yüklerinin arttığını, yüzde 45’e dayanmış maliyetin henüz tüketici fiyatlarına yansıtılmadığını söyleyen CHP’li Selin Sayek Böke, bunun firmaları iflasa sürüklediğini, vatandaşın fiyat artışlarının altında ezildiğini vurguladı. Böke, Türkiye’deki enflasyonun bir nedeninin de kur geçişkenliği olduğunu, üretmek için dış girdiye bağlı olduğumuzu, kur arttıkça maliyetlerin arttığını ayrıca yüksek döviz borçlarının da Türk Lirası’ndaki değer kayıpları ile üreticiler üzerinde yük oluşturduğunu söyledi.