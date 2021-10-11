Doların 9 TL’yi aşmasının ardından Saadet Partisi’nden çarpıcı paylaşım

Yazan:
Alaturka Online
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Saadet Partisi, sosyal medyada akım olan “Yaşadık kardeşim, o mevzunun da en kralını yaşadık” ifadesiyle paylaşım yaparak doların 9 TL’ye yükselmesini eleştirdi.

Yayınlanma: 23:13 – 11 Ekim 2021

Doların 9 TL’yi aşmasının ardından Saadet Partisi’nden çarpıcı paylaşım

Saadet Partisi sosyal medya hesaplarından yayınladığı görselle doların 9 TL’ye yükselişine eleştiri getirdi.

Saadet Partisi, sosyal medyada akım olan “Yaşadık kardeşim, o mevzunun da en kralını yaşadık” ifadesiyle paylaşım yaptı.

TL banknotlarının üzerinde yer alan dolar görseli Saadet Partisi sosyal medya hesaplarından “Yaşadık kardeşim o mevzunun da en kralını yaşadık. – Türk Lirası” notuyla paylaşıldı.

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