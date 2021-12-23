Doların düşüşü gıda fiyatlarına yansımadı! Vatandaş: “Canım çekiyor ama gücüm yetmiyor!”





Doların düşüşü ne gıda fiyatlarına ne de vatandaşın cebine indirim olarak yansımadı. Ankara, Ulus halindeki esnaf, “Dolar düştü diyorlar ama her şey yerinde sayıyor. Bir kilo et 100 lira. Yağ yerinde duruyor. Şeker yerinde duruyor. Dolar düşmüş millete ne? Baksana boş boş geziyor millet” dedi. Emekli bir vatandaş ise, “Fiyatlara bakıyorum. Canım çekiyor ama gücüm yetmiyor" diye dert yanarken, bir başka vatandaş ise, “Dolar düştü, ekmek niye düşmüyor ekmek?” diye sitem etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ankara #geçimderdi #dolar #pazar #ekonomi #yurttaştv