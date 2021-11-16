DOLARIN FRENİ PATLADI; BAKANLARLA, ÇAKANLAR ARASINDA VATANDAŞ NASIL DUMAN OLDU?

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Solana ile destek olmak için► CzKUWgSAvdMWg4F1ZiKMLnuH7eLyZFDp38wKKt3Fjuqe — Türkiye’ye turistik amaçla gelen iki İsrail vatandaşı neden tutuklandı? Canlı yayına bağlanan gazeteci Ferhat Ünlü bu konu hakkında neler anlattı? Dolarda son durum ne? Nelere zam geldi? Hangi terör liderinin kardeşi vefat etti? Ekrem İmamoğlu ile yemek videosu çeken şarkıcı Karsu ve İBB Başkanını hangi isim eleştirdi? Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” videosundan sonra ne açıklama yapıldı? CHP’nin kapatılma olasılığı ile ilgili Nagehan Alçı neler yazdı? Selahattin Demirtaş Türkiye’nin solcularına nasıl bir çağrı yaptı, hangi soruları sordu?Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a nasıl bir gönderme yaptı? Başak Cengiz’i vahşice katleden Can Göktuğ Boz hakkında yargıda nasıl bir süreç işleyecek? Abdurrahman Dilipak aşı hakkında hangi komplo teorisini anlattı? Elon Musk hangi ünlü Amerikalı siyasetçiyle atıştı? Bugün bize Loud and Proud’dan neler geldi? Gazeteci Cüneyt Özdemir gündemin nabzını tutmaya devam ediyor. Ankara'daki 16-21 kasım arasındaki festivalin programını öğrenmek için: http://www.tambanagorefestival.com/— Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir