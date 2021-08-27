Doların rotasını Powell’ın mesajları belirleyecek

‘Doların patronu’ olarak bilinen FED Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar yatırımcılar için kritik olacak. Powell, sinyal vermezse FED toplantısı beklenecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “faiz indirimi” çağrısının para piyasalarında yarattığı gerilim ile ağustos ayı başında 8.6746 liraya kadar yükselen dolar son günlerde küresel piyasaların etkisiyle geri çekiliyor. ABD Merkez Bankası’nın (FED) aylık 120 milyar doları bulan tahvil alım programına odaklanan yatırımcılar, bu konuda atılacak adımları takip ediyor.

Tahvil alım programının devam etmesi, doların zayıf seyri açısından belirleyici olurken, programın yakın dönemde sona ereceğine ilişkin emareler de küresel ölçekte nakite dönüşü hızlandırıyor. Bu da gelişen ülkelerden sermaye çıkışını artırırken, doların da güçlenmesine neden oluyor.

TOPLANTI ONLINE

Para piyasaları FED yetkililerinin tahvil alım programına ilişkin açıklamalarını dikkatle izliyor. Özellikle FED Başkanı Jerome Powell’ın bugün Jackson Hole’de yapacağı konuşma bu bakımdan önemli olacak. Bazı ekonomistler salgın ortamı devam ettiği için Jackson Hole toplantılarının online yapılacak olmasının bile varlık alım programının devamı için yeterli gerekçe olduğunu da ifade ediyor. Piyasa dostu olarak bilinen FED yetkililerinin tahvil alım programının devam edeceğine yönelik açıklamaları bu hafta doların zayıflamasında etkili oldu. Ancak, yatırımcının endişeleri de giderilemedi.

Tera Yatırım baş ekonomisti Enver Erkan, bugün Powell’ın yapacağı konuşmada yatırımcıların bekledikleri net mesajları alamazsa en geç 22 Eylül’de yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından net mesajlar çıkmasını beklediğini vurguladı.

Enver Erkan, tahvil alım programının devamı için özellikle istihdam artışının yakından takip edileceğini söyledi.

FED’in şahin isimleri piyasaları tedirgin etti

Piyasalar FED Başkanı Jerome Powell’in açıklamalarına odaklanırken, iki FED yetkilisi kritik mesajlar verdi. Kansas City FED Başkanı Esther George ABD Merkez Bankası’nın ‘tapering’e (varlık alımı azaltımına) çok geç olmadan başlaması gerektiğini söyledi. Benzer biçimde St. Louis FED Başkanı James Bullard da tahvil alım programının azaltılmaya başlanması gerektiğini dile getirdi. FED’in şahin isimlerinin arka arkaya yaptığı açıklamalar piyasalarda tansiyonun artmasına neden oldu. Dolar günü 8.3980 liradan, Euro ise 9.8500 liradan tamamladı.