Dolmabahçe’de sevgililer buluşuyor! Beşiktaş Gaziantep FK

Çaykur Rize deplasmanında 2-1 kazanarak üzerindeki ölü toprağını atan Beşiktaş, Süper Lig’in 21. haftasında bugün saat 17.00’de Gaziantep FK’yı evinde konuk edecek. Rize maçıyla görevine başlayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, 20 bin kişinin önünde imza attığı Vodafone Park’ta ilk kez hoca olarak sahneye çıkacak. Kartal, kazanıp 2’de 2 yaparak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park’taki kötü istatistiğine de son vermek istiyor. Beşiktaş, evinde son 4 resmi maçta sadece 1 kez kazanabildi. Malatya, Sivas ve BB Erzurum’a mağlup olan Kara Kartal, tek galibiyletini Gençlerbirliği’ne karşı 4-1’le almıştı. Ligdeki 20 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 33 puan toplayan siyah-beyazlılar, haftaya 7. sırada girdi.

BOATENG FORMA BEKLİYOR

Beşiktaş’ın yeni trnasferi Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlı formayla ilk kez maç kadrosunda olacak. Taraftarla buluşacak olan Ganalı yıldızın ilk 11’de şans bulamayacağı oyunun ikinci devresinde Sergen Yalçın tarafından görevlendireleceği öğrenildi.

4 YILDIZ SINIRDA

Kartal’da Gaziantep maçı öncesi 4 önemli isim sarı kart sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson sarı kart görmeleri halinde zorlu Başakşehir maçında görev alamayacak. Öte yandan Rize maçında oynayamayan Necip’in cezası bitti.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, N’Koudou, Diaby, Ljajic, Burak

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kana Biyik, Tosca, Mehmet, Morais, Güray, Maxim, Sousa, Kayode, Muhammet

STAT: Vodafone Park

SAAT: 17.00

HAKEM: Alper Ulusoy