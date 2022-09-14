Dolmuşçu kadın, Babacan’a böyle isyan etti: Biz bittik. Bizi bitirdiler

Ankara’da esnaf ziyareti gerçekleştiren DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ı gören bir kadın minibüs şoförü, Babacan’a seslenerek, “Dolmuşçuyu ezdirmeyin Allah aşkına. Biz bittik. Bizi bitirdiler. Allah aşkına yapın bir şeyler” diyerek isyan etti. Babacan da dolmuşçuya “Lastik, yedek parça, motorin… Hepsinin farkındayız. Çalışacağız” diye karşılık verdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Çubuk’ta vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinledi.

“BİZ BİTTİK, BİZİ BİTİRDİLER”

Seyir halindeyken Babacan’ı gören kadın minibüs şoförü aracının penceresinden Babacan’a seslendi. Şoförün “Dolmuşçuyu ezdirmeyin Allah aşkına. Biz bittik. Bizi bitirdiler” sözleri üzerine Babacan “Lastik, yedek parça, motorin… Hepsinin farkındayız. Çalışacağız” diye karşılık verdi.

Ziyaret ettiği bir esnaf, Babacan’a “Fazlasıyla çalışıyoruz ama çalıştığımızın hiçbir değerini bulamıyoruz. Her gün zam, her gün zam… Bıktık. İsyan edecek o kadar çok şey var ki… Allah kurtarsın bizi. Gelecek adama Allah kolaylık versin. Onu da düşünüyoruz” dedi. Babacan bu sözleri “Seçime kadar böyle. Seçime kadar düzelmez. Seçimler olsun, çabuk toparlar. O işlerle ‘biraz’ uğraştık. Dışarıdan zor gibi görünüyor ama dürüst ve ehil kadroyu kilit noktalara getirdiğin anda memleket ayağa kalkıyor” diye yanıtladı.

“BU SEÇİMDE BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK OLACAK”

Babacan katıldığı bir sohbette ekonomiyi “Dengeler tamamen bozuldu. Bunun bir kısmı pandemi ve sonrasındaki dünyadaki ekonomik şartlar gerçekten karışık gidiyor. Bir kısmı dış kaynaklı. Ama önemli bir kısmı da iç kaynaklı. Döviz kuruyla ilgili bütün bu sarsıntılar tamamen iç kaynaklı. Dünyada döviz kurları bu kadar dalgalı değil. Bir tek Türkiye’de… Toplam enflasyon da savaşan ülkelerde, Rusya‘da ve Ukrayna’da, bakıyorsun, yüzde 15-20… Bizdeki kadar yüksek enflasyon ne G20’de ne OECD’de var” sözleriyle değerlendirdi.

Partisinin çalışmaları için tüm Türkiye’yi gezdiğini söyleyen Babacan “Bu seçimde büyük bir değişiklik olacak. Türkiye’nin her yerini geziyoruz. Geçen ay 18 ile gittim. Türkiye’nin her yerinde çok güçlü bir değişim talebi var” ifadelerini kullandı. Ayrıca Çubuk’ta düzenlenen Turşu ve Kültür Festivali’ni de ziyaret eden Babacan’a bir vatandaş Babacan’a “İlk defa sizi deneyeceğiz. İnşallah olursunuz. Temennimiz, şu pahalılığı indirmek” dedi.

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