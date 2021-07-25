Alaturka YaşamAstrolojiHaberlerGündem Dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu Yazan: Alaturka Online - 25 Temmuz 2021 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver Akşam saatlerinde görülen ay, saat 22.00 sıralarında tam parlaklığına ulaştı. Dolunay evresinde ayın parlaklığı görenleri büyülerken İstanbul’un simgeleriyle ile bir arada görüntülenen dolunay, ortaya doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı. İlginizi Çekebilir24 Temmuz Kova Dolunayı: Değişimin ayak sesleri