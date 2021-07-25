Dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu

Yazan:
Alaturka Online
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Akşam saatlerinde görülen ay, saat 22.00 sıralarında tam parlaklığına ulaştı.

Dolunay evresinde ayın parlaklığı görenleri büyülerken İstanbul’un simgeleriyle ile bir arada görüntülenen dolunay, ortaya doyumsuz  görüntüler ortaya çıkardı.

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