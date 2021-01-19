Domates ihracatında Rusya'nın 50 bin ton yeni ihracat kotası kısa sürede yürürlüğe girecek

ANTALYA (AA) – Antalya'nın Kumluca ilçesinde domates ihracatıyla ilgili sorunların değerlendirildiği toplantıya telefon aracılığıyla katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın 50 bin ton yeni ihracat kotasının kısa bir süre içinde yürürlüğe gireceğini bildirerek, "Birebir konunun takipçisiyim. Ancak biz kotanın tamamen kaldırılmasından yanayız. Şimdi bunun çalışmalarını yapıyoruz." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Toptancı Halinde düzenlenen ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun yanı sıra sektör ve siyasi parti temsilcileriyle çiftçilerin katıldığı toplantıda domates ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakan Çavuşoğlu'nu arayan Uslu, toplantıda ele alınan konularla ilgili bilgi verdi.

Sektör temsilcileri ve çiftçilerin sorunlarını dinleyen Çavuşoğlu, "Rusya'nın 50 bin ton yeni ihracat kotası kısa bir süre içinde yürürlüğe girecek. Rusya Tarım Bakanı bu konudaki kararnameyi imzaladı. Resmi prosedürler devam ediyor. Şimdi Rusya Adalet Bakanı da imzalayacak. Onlarda öyle bir sistem var. Birebir konunun takipçisiyim. Ancak biz kotanın tamamen kaldırılmasından yanayız. Şimdi bunun çalışmalarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da burada yaptığı konuşmada, üreticilere yeni pazarlar bulmak, girdi maliyetlerini düşürmek ve doğal afetlere karşı sigorta sorunu ortadan kaldırmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Toplantıda Uslu başkanlığında, sektör paydaşlarından oluşan 10 kişilik bir heyetin Ankara'da bazı görüşmeler yapması kararlaştırıldı.