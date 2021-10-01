Domatese 5 kilometrede yüzde 176 zam

Antalya’daki bir seradan kilosu 2.5 TL’ye çıkan domates, 5 kilometre uzaklıktaki markette 7 liraya satıldı. Söz konusu yüzde 176’lık artışın zincir marketin raf gideri, işçi maliyeti, nakliye ve KDV gibi nedenlerden kaynaklandığı belirtildi.

Yüksek gıda fiyatlarından dolayı hal ve marketlerin denetimden geçtiği son günlerde, aracılık sistemine yönelik bir iyileştirmeye gidilmediği için tarladan çıkan ürünler markete gidene kadar zamlanmaya devam ediyor.

Antalya’da serada kilosu 2.5 liradan çıkan domatesin, 5 kilometre uzaklıktaki markette yüzde 176 farkla 6.90 liraya satıldığı görüldü.

Bu artışta, zincir market yönetiminin raf gideri, işçi maliyeti, nakliye, çürük ya da ezilen domateslerin maliyeti ve KDV’nin etkili olduğu belirtildi.

TZOB da bugün yaptığı açıklamada eylül ayında tarla ile market arasındaki fiyat farklarının 3.5 kata ulaştığını duyurmuştu.

Türkiye Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu (TÜMESKOM) Başkan Yardımcısı Selami Bağaçlı da, daha önce sozcu.com.tr’de yayınlanan bir haberde, bir ürün çiftçiden bedavaya bile alınsa, yolda 1.5 TL’ye çıktığını söylemişti.

GEREKÇESİ ARACILIK SİSTEMİ

Üreticiden market rafına gelinceye kadar ürünlerin fiyatının değişmesine nakliye, vergiler, işçi masrafları ve çürüyen ürünlerin çöpe dökülünce çıkan maliyetlerinin eklenmesi gerekçe gösteriliyor.

Antalya’nın en büyük toptancı hali olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi’ne sabaha karşı gelen ürünler, komisyoncular tarafından teslim alınarak o gün oluşan borsaya göre fiyatlandırılıyor.

Belirlenen kilogram fiyat üzerinden komisyoncu yüzde 11.44 kesinti yapıyor. Yüzde 8’ini kendisine alıp vergi ve işçi maliyetlerini karşılarken, geri kalan 3.44’ü ise üretici adına devlete hem vergi hem de Bağkur gibi giderler için ödeniyor.

Üreticinin eline kilogramını 5 liraya getirdiği üründen, kesintiler sonrası 4.43 TL geçiyor.

Tüccar ise ürünü komisyoncudan alıp nakliye ve işçilik masraflarını da ekleyerek yurt dışına ya da iç piyasaya sunuyor.

’50 GÜN SONRA ÖDEME YAPIYORLAR’

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, marketlerdeki ürünlerden kredi kartıyla satış yapıldığında dahi marketin kasasına bankadan 15 gün sonra ödeme yapıldığını belirtti.

Yılmaz, “Marketin kasasına para girdikten 50 gün sonra bize ödeme yapıyor. Neden bekliyorlar bu kadar? Bizim paramızı sermaye olarak mı kullanıyorlar? Sebze meyveden elde ettikleri geliri kasalarında bekletip bize, çiftçiye ödemeyerek sermaye olarak kullanıyorlar” dedi. (DHA)



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