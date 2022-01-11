Domenec Torrent kimdir? Galatasaray’ın yeni hocası…

Galatasaray’da Fatih Terim’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Domenec Torrent resmen oturdu. Başkan Burak Elmas’ın yaptığı açıklamanın ardından anlaşma resmiyet kazanırken, Dominic Torrent’in yarın akşam takımla antrenmana çıkması bekleniyor. Peki, Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent kimdir?

Sozcu.com.tr

Galatasaray’da dördüncü Fatih Terim dönemi, ligde üst üste alınan başarısız sonuçların ardından sona erdi. Avrupa Ligi’ndeki iyi gidişat Terim’in koltuğunu korumasına yetmezken, yerine uzun yıllar Pep Guardiola’nın yardımcılığını yapan Domenec Torrent getirildi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, Domenec Torrent’i öncelikle Terim’in yardımcısı olarak görevlendirmeyi düşündüklerini açıkladı. Terim’in daha üst seviyede göreve gelmesiyle takım da Torrent’e emanet edilecekti. Ancak bu devir teslim biraz erken alındı ve Terim’le yolların ayrılmasının ardından Torrent göreve getirildi.

BARÇA’NIN ZİRVE YILLARINDA

1962 yılında dünyaya gelen Torrent, Katalan ekipleri Unio Esportiva Olot ve Guixols’ta futbol oynadıktan sonra 27 yaşında antrenörlüğe adım attı. CF Palafrugell, Palamos CF ve Girona takımlarını alıştıran Domenec Torrent, 2007’de Barcelona B takımında Pep Guardiola’nın yardımcısı oldu. Katalan devinin 2008-2012 yılları arasındaki unutulmaz döneminde Guardiola’nın yardımcısı olan Torrent, Bayern Münih ve Manchester City dönemlerinde de İspanyol çalıştırıcının ayrılmaz parçası oldu.

SON DENEMESİ FLAMENGO

2018 yılında Guardiola’dan ayrılarak teknik direktörlük yapmak isteyen Torrent, Manchester City’nin sahibi City Group’a ait ABD ekibi New york City’nin başına geçti. ABD’deki 1 yılın ardından inzivaya çekilen İspanyol çalıştırıcı, Temmuz 2020’de şansını Flamengo’da denedi. Ancak Brezilya’da aradığı mutluluğu bulamayan Torrent, 4 ay sonra görevinden ayrıldı. Deneyimli teknik adam Kasım 2020’den beri hiçbir kulüpte görev almıyor.

GUARDIOLA İLE GEÇEN BİR KARİYER

Kariyerinin çok önemli bölümünde Guardiola’nın ayak izlerini en yakından takip eden Domenec Torrent, İspanyol teknik adamla birlikte 521 maça çıktı. 2007’de Guardiola’nın ekibine katılmadan önce ve 2018’de ayrıldıktan sonra teknik direktörlük yapan Torrent, toplam 86 maçta takım yönetti. Torrent bu karşılaşmalarda 44 galibiyet alırken 29 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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