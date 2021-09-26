Sivas’ta domuz sürüsü ortalığı birbirine kattı. Yola çıkan domuz sürüsü nedeniyle iki araç hurdaya dönerken 6 kişi de yaralandı.
Kaza, Sivas-Ankara karayolu Sıcakçermik mevkiinde meydana geldi. F.I. yönetimindeki 11 AAZ 434 plakalı otomobil, Sivas’tan Ankara istikametine giderken yola çıkan domuz sürüsüne çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yoldan çıkan araç ardından karşı şeride geçerek H.A. yönetimindeki 58 AU 883 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçlar hurdaya döndü, araçlarda bulunan sürücüler ile S.I., G.A., G.Ç., T.Ç. yaralandı ve 4 domuz telef oldu.
Yaralılar ambulanslarla Sivas’taki hastanelere kaldırıldı. Yararlıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İHA